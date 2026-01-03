ETV Bharat / state

ಅಥಣಿ: ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಆಕೃತಿ ಪತ್ತೆ; ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ

ಈ ನಿಗೂಢ ಆಕೃತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

MYSTERIOUS FIGURE SPOTTED IN THE SKY IN TELASANGA VILLAGE
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ತೇಲಸಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಆಕೃತಿ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಲಸಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರದ ನಿಗೂಢ ಆಕೃತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಆಕಾಶ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿಗೂಢ ಆಕೃತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಬಲೂನ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ? ಡ್ರೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಬೇರೇನಾದರೂ ನಿಗೂಢ ವಸ್ತುವೇ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚರ್ಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ​ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮತ್ಸ್ಯ 6000 ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ

