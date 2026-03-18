ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಹಣವಿದ್ದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಸ್ತಾಂತರ: ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್​ನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪುನಃ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಸ್ತಾಂತರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 10:46 AM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣವಿದ್ದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ವೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

118 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ - ₹20,000 ನಗದು ಇದ್ದದು ದೃಢ: ತರೀಕೆರೆ ನಿವಾಸಿ ರೂಪಾ ಎಲ್. ಎಂಬುವರು ತಾಳಗುಪ್ಪ - ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ತರೀಕೆರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮರೆತಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನೆನಪಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ರೂಪಾ ಅವರು ತರೀಕೆರೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೀರೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೈಲು ಬೀರೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ತೆಯಾದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 118 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ₹20,000 ನಗದು ಇದ್ದದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

GRP ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ಬೀರೂರು Government Railway Police ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದ ರೂಪಾ ಎಲ್. ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಎಎಸ್‌ಐ ನವೀನ್ ಅವರು ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಘಟನೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

