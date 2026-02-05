ETV Bharat / state

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಗರಸಭೆ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ!

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಗರಸಭೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೇ 'ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್' ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

STRAY DOG
ಬೀದಿನಾಯಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 11:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ನಗರಸಭೆ ಈಗ ವಿನೂತನ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಲೆ ನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಅದಕ್ಕೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೇ 'ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್' ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿತ್ತಾದರೂ, ಈಗ ನಗರದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಪರಿಣಿತರಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ABC) ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಂಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಏಳು ಬಾರಿಯೂ ಯಾರೂ ಟೆಂಡರ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದಲೇ ನುರಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರರಿಂದ - ಏಳು ಸಾವಿರ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅಂದಾಜು 8,000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.4,000 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2000 ನಾಯಿಗಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೂ ಟೆಂಡರ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಶೇಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಹ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಬೀಳುವುದು ಬೇಡ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಡಾ, ಶ್ರೀಧರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ನಗರದ 35 ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ 2025 -26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 34 ಜನರು ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ - A ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ - B ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಕೇಸುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳೂ ಆರು ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ 35 ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ 12 ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾವು, ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ: ತೆರೆದ 38 ದಿನಕ್ಕೇ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ

TAGGED:

CHIKKAMAGALURU
CHIKKAMAGALURU MUNICIPAL COUNCIL
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ
MENACE OF STRAY DOGS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.