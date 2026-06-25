ಚುಮು ಚುಮು ಮಳೆ, ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು
ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 6,330 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
Published : June 25, 2026 at 12:34 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು - ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮೋಡಗಳ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 6,330 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದು, ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕಾಣದಷ್ಟು ಮಂಜು ಆವರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೀಸುವ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಸುತ್ತಲಿನ ಗಿರಿ - ಕಂದರಗಳು, ಆಳವಾದ ಪ್ರಪಾತಗಳು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಒಂದಾದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೋಡಗಳ ಸಮುದ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದ ಎದುರಿನ ವಾಹನಗಳು ಕಾಣಿಸದೇ ಅಪಘಾತದ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಚಾಲಕರಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಜೀಪು ಹಾಗೂ ವಸತಿಗಾಗಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಭರತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಸೀತಾಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಕೆಮ್ಮನಗುಂಡಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ತರುವಂತಹ ಮಾರುತಗಳು ಹಾಗೂ ಮೋಡಗಳು ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮೋಡಗಳು ಭಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೋಡಗಳು ಭಾರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಈ ಮೋಡಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಇವೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಳಗೆ ಮೋಡಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುವುದು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನಡೆಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮಂಜು ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಮತ್ತೊಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಈ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಗಿರಿ ಶಿಖರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿನದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಮೋಡಗಳು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಆಕಾಶವೇ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವಂತಹ ಸುಂದರ ರಮಣೀಯ ನೋಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ಲೋಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿದೆ.
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