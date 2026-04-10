ಹೊಸ ದೇವರ ಚಾವಡಿ ರಾಜ ದೈವಸ್ಥಾನ ನೇಮೋತ್ಸವ: ಮರವೇರಿ ಬಾಳೆಗೊನೆ ತಿಂದ ಹನುಮಂತ ಚೌಡಿ ದೇವರು
ಹರಕೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಾಳೆಗೊನೆಗಳನ್ನು ಹನುಮಂತ ಚೌಡಿ ದೇವರು ಮರ ಏರಿ ತಿಂದು, ಮಿಕ್ಕಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 11:48 AM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರನಾಡಿನ ಹೊಸ ದೇವರ ಚಾವಡಿ ರಾಜ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.
ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹೊಸ ದೇವರ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ದೈವಗಳ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪರಂಪರೆಯ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಂಡೆ-ವಾದ್ಯಗಳ ಘೋಷ, ಛತ್ರಿ-ಚಾಮರಗಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀವಟಿಗೆಗಳ ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ ರಾಜ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಬಂದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪುನಃ ಚಾವಡಿಗೆ ಮರಳಿತು.
ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ, ರಾಜ ದೈವ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೈವದ ಮುಂದೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೈವವು ಅಭಯಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿತು.
ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಹೊಸ ದೇವರ ಚಾವಡಿ. ರಾಜ ದೈವ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಚೌಡಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕೋಲ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಲಸಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಟ್ಟುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹಲಸಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಗೊನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಹನುಮಂತ ಚೌಡಿ ಆವೇಶಗೊಂಡಾಗ ಹರಕೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಾಳೆಗೊನೆಗಳನ್ನು ಮರ ಏರಿ ತಿಂದು, ಮಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಕೋಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಸ, ಹೊರನಾಡು, ಹಳುವಳ್ಳಿ, ಬಲಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕನಕೂಡಿಗೆ, ಮೇಗುಂದ, ಕವನಹಳ್ಳ, ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
