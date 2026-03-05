ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾತ್ರೆ: ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ
ರಥೋತ್ಸವ ವೇಳೆ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್ ಮಾಮ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Published : March 5, 2026 at 7:48 AM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಠ, ಮಂದಿರಗಳು, ಆಲಯಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಂತ್ರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಮ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡಮಯ.
ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕೋದಂಡ ರಾಮನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಈ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ರಾಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ಜಪಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಈ ಕೋದಂಡ ರಾಮನ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಈತ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಲ್ಲ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಿರೇಮಗಳೂರಿನ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದ್ಧೂರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್ ಮಾಮ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಲವು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದಲೂ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಗರುಡೋತ್ಸವ, ಪಲ್ಲಕಿ ಉತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕಾಣಲು ಭಾರ್ಗವಪುರಿ ಅಥವಾ ಹಿರೇಮಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕುವ ರಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಪರುಶುರಾಮನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಈ ಜಾಗ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಈ ಜಾಗ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪರುಶುರಾಮನಿಗೆ ರಾಮ ಸೀತೆಯರ ಮದುವೆ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೀತೆಯ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಪರುಶುರಾಮರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಥೋತ್ಸವ ವೇಳೆ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್ ಮಾಮ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
