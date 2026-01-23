ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಜಾಸ್ತಿ: ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ - ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು!
ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಬೀಳುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : January 23, 2026 at 2:17 PM IST
ವರದಿ : ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಕಾಡು, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ. ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಅದ್ಭುತ ಗಿರಿಧಾಮ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಆಗಾಗ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಿಸರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯವೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಬಿದ್ದು ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ನೂರಾರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಿತು. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಔಷಧ ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಸೀತಾಳಯ್ಯನ ಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಕಳಸಾಪುರದ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಭಾಗ, ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಪವಿತ್ರ ವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
''ಈ ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ 6 ಜನರಿಂದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ - ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಪರ್ವತ ಸಾಲು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆ ಗಟ್ಟಬಹುದು'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಲಯದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತನುಜ್ ಕುಮಾರ್.
ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. - ತನುಜ್ ಕುಮಾರ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಲಯದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಭರತ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ, ಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು ಜರಗುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗಿರಿಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಶೋಲಾ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ವನ್ಯ - ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಿಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
