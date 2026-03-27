ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳ ರಿಂಗಣ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು
ಸದ್ಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಕಾಫಿ ಹೂಗಳು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ, ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
Published : March 27, 2026 at 3:19 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಫಿ ಹೂವಿನ ಘಮ. ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಂತೆ ಅರಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಹೂಗಳು ದಾರಿ ಹೋಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ. ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹೂಗಳು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಫಿ ಹೂಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮನಸೋತಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹೌದು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ನೊರೆಯಂತೆ ಅರಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಹೂಗಳು. ಕಾಫಿ ಹೂಗಳ ಮಕರಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಜೇನು ಹಾಗೂ ದುಂಬಿಗಳ ಸಾಲು. ಈ ಕಾಫೀ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರೂ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೊಬೊಸ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಸುವಾಸನೆ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮೊಗ್ಗಿನ ಜಡೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಕೊಂಬೆಗಳು. ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಜಿನಹನಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಂತೆ ಹೊಳೆವ ಹೂವುಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರೇಮ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಕಾಫಿ ಹೂಗಳು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ, ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಡಲಗಿರಿ ಅವರು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ರಮಣೀಯ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನವರ ಜೊತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಾಪಸ್ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು ಪೋಣಿಸಿದಂತೆ ಅರಳಿರುವ ಹೂಗಳು ಎಂಥವರಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿರೋ ಹೂವುಗಳು ಕಾಫಿನಾಡ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅನುವಭ.
