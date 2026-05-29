ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮಹಿಳೆಯ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಹತ್ಯೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದೊಂದಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿ!

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಷ್ಪಲತಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 29, 2026 at 5:55 PM IST

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮಲಗಿದ್ದ ಸೊಸೆಯ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಆಕೆಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಮಹಿಳೆ. ಮೃತಳ ಪೋಷಕರು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸುಪಾರಿ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಕಂದವಾರ ಬಾಗಿಲು ಬಡಾವಣೆಯ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರಕ್ಕಾಗಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿ ದರೋಡೆ ಕೃತ್ಯ. ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿ ಗಂಡನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮೃತ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚುಂಚಘಟ್ಟದ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಾಗಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಲತಾಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಪುತ್ರ ಭರತ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ತವರು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಳು. ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಕೇರಳದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭರತ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೆರಳಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ, ನಾದಿನಿ ಭವ್ಯ, ಅಜ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ದರೋಡೆಕೋರರು, ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಲತಾಳ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾದಿನಿ ಭವ್ಯಳ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿ ಮತ್ತು ಬರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಜ್ಜಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಲೆ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಪವನ್ನ ಅತ್ತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣಿನವರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆವು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆಕೆ ತವರು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಳು. ಅನಂತರ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಆಕೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ?. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

