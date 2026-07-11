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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ, ಪುತ್ರನ ಬಂಧನ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TWO PAKISTANI NATIONALS ARRESTED
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 6:23 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ : ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಹಾನಾಜ್ (52) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ದಿನ್ (21) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.

ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸೇಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಇವರ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮನೀಷಾ ಎನ್ ಪತ್ರಿ, ಮೂಲತಃ ದಾಸೇಗಾರಿಪಲ್ಲಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಎಂಬಾತ 1993ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೂಲದ ಫರ್ಹಾನಾಜ್‌ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ದಿನ್ ಜನಿಸಿದ್ದ. ನಂತರ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಇವರು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಕುಟುಂಬ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗೆ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಂತರ ಇವರ ವೀಸಾ ನವೀಕರಣವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಳಾಸ ಬಳಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ದೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದದೇ ಇರುವವರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್​ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. - ಮನೀಷಾ ಎನ್ ಪತ್ರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಧಾರ್ ಕೇವಲ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಅದು ಪೌರತ್ವ - ವಿಳಾಸದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಪಿಐಎಲ್​

TAGGED:

TWO PAKISTANI NATIONALS ARRESTED
PAKISTAN WOMAN AND SON ARRESTED
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಂಧನ
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