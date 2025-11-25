ETV Bharat / state

7.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ, ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 'ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ' ಮುರಿಗೆಪ್ಪ

ಚಿಗಟೇರಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ, ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ.

CHIGATERI HOSPITAL HISTORY
ಚಿಗಟೇರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ. ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಂದ‌ 'ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದವರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 'ಕಾಟನ್ ಸಿಟಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಹೌದು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿದೆ. ಚಿಗಟೇರಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಚಿಗಟೇರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ.

ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರ ಕನಸಿನ ‌ಕೂಸಾಗಿದ್ದ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 65 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.‌ ಚಿಗಟೇರಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ, ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

Chigateri hospital
ಚಿಗಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಪುತ್ರನ‌ ಗಂಟಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೆರಳಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ: 1916ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಚಿಗಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಾನಿಯಾಗಿ ಅಂದಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು 'ಕಾಟನ್ ಕಿಂಗ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ,‌ ಜಯಣ್ಣ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ಜಯಣ್ಣನವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಿರಾಜ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದರು.

ಚಿಗಟೇರಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಜಯಣ್ಣರನ್ನು ಮಿರಾಜ್​ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಪುತ್ರನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ಎಂದು ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು, ನೀವು ಉದ್ಯಮಿ‌, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ವಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರಂತೆ. ಆಗ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು ಚಿಗಟೇರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು.

Chigateri hospital
ಔಷಧ, ಚೀಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೌಂಟರ್​ಗಳು (ETV Bharat)

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 7.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ, ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ ದಾನ: ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣ, 7.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ದಾನ ನೀಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1956ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 90 ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು ಅದೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದರವಿದೆ. ಅಂದಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಂದು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ 1956ರಲ್ಲಿ 17 ಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ 17 ಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರದ ಇಂದಿನ ದರ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.‌

Chigateri hospital
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತ ಫಲಕ (ETV Bharat)

'ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ' ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು: ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್, 'ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು 1957ರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 12ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಚಿಗಟೇರಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಜಯಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ದಾನ ನೀಡಿದ್ದರು.

Chigateri hospital
ಚಿಗಟೇರಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು (ETV Bharat)

1961ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಚಿಗಟೇರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ: 1961ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 20ರಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿ.ಡಿ.ಜತ್ತಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಗಟೇರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕಾಟನ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಹನುಂತಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮರಾಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರೆ ಅಂದು ಯಾವುದೇ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಚಿಗಟೇರಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರು, ಜನರಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ‌ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದರು.

Chigateri hospital history
ಚಿಗಟೇರಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರ ಪುತ್ಥಳಿ (ETV Bharat)

ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರರಾದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಜಯಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ, ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಗಟೇರಿ ಮನೆತನದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ‌ ಪತ್ರಗಳನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.‌ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ‌ ಎಂದರೆ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 65 ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಗಾರೆ ಸುಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿ, ಚೀಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೌಂಟರ್​​ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ - ಮಹಿಳೆಯರ ವಾರ್ಡ್​ಗಳಿವೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

