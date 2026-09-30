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ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ಈ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

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ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 3:53 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು ವಾಸಿಸುವ, ರೈತರು, ಶ್ರಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರರ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇಂದಿಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ದಾಟಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರಿನ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ 2.Oಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರದ್ದು, ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರು.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಎಸ್ಐಆರ್ ರದ್ಧತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ದ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುವವರೇ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಾನೆ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಅವರವರೆ ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಒಂದು ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಶಾಸಕ ಬಿ‌.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಮೊಟಕು: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಎಂಜಿಎಸ್ವಿ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯಕರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಎರಡು ಚರಣದ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಚರಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಚರಣದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಡುಗಾರರು ಹಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡು ಹಾಡದಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಡುಗಾರರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಡುಗಾರರು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚರಣ ಮಾತ್ರ ಹಾಡುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

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TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
CM IN KOLLEGALA
ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
CM D K SHIVAKUMAR

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