ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅರಳುವ ಬೃಹತ್ ರಥಗಳು: ಅಥಣಿಯ ಅಪರೂಪದ 'ರಥ ಶಿಲ್ಪಿ' ಚಿದಾನಂದ ಬಡಿಗೇರ
ವರದಿ- ಶಿವರಾಜ್ ನೇಸರಗಿ: ನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರವ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : April 22, 2026 at 10:37 AM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮರದ ಬೃಹತ್ ರಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಣತ 'ರಥ ಶಿಲ್ಪಿ' ಚಿದಾನಂದ ಬಡಿಗೇರ ಅವರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಯಂತ್ರಗಳ ಮೊರೆಹೋಗದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸಾಗವಾನಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ರಥಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುವ ಇವರ ಕಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು.
ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಡಿಗೇರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಚಿದಾನಂದ ಅವರು, ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಇದುವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಬೃಹತ್ ರಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಥ ನಿರ್ಮಾಣವು ಕೇವಲ ಮರಗೆಲಸವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ. ಚಿದಾನಂದ ಬಡಿಗೇರ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ರಥದ 'ಆಯ' ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಅದರನ್ವಯವೇ ರಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಈ ನಿಖರತೆಯು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ರಥ ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರವ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿದಾನಂದ ಬಡಿಗೇರ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ನಂತರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ರಥ ಶಿಲ್ಪಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ ವಂಶಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ನಾವು ರಥ ತೈಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ೧೨ ರಥಗಳನ್ನು ತೈಯಾರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (Maschine) ಬಳಸದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಒಲಿದು ಬಂದಂತಹ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರಥ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು: ಒಂದು ರಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಲು ಸುಮಾರು 4.5 ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 7 ಜನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಥಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗವಾನಿ ಮತ್ತು ಕರಿಮತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಥದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 22 ರಿಂದ 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು 12ನೇ ರಥ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಪೂಜೆಯಾದ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ಮಡಿಯಿಂದ, ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಕೈಕೆತ್ತನೆಯ ಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ರಥಗಳಿಗೂ ಈಗಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯಿಂದಲೂ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರು, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಕಲಾದಲ್ಲೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ ಬಡಿಗೇರ್ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ರಥ ತಯಾರ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ಒಲಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲೆ ಅಪರೂಪ, ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಮಷಿನ್ ಬಳಸದೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಸಹೋದರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
