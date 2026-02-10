ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್: ಕಡಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ: ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ಖರೀದಿಗೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಡಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 7:56 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 5,785 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ವರದಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಓರ್ವ ರೈತನಿಂದ 40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶವಿದೆ. ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ರೈತನಿಂದ 25-27 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಓರ್ವ ರೈತನಿಂದ 40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 7-8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ 40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. 5-10 ಎಕರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಂದ 40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗುಡನೇಕಟ್ಟಿ ರೈತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಡಿಗೇರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬ ರೈತರ ಜಮೀನು ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, 7-8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತ ರೈತರು ಉಳಿದ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: