ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 25 ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸರ್ಕಾರ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಗಢ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದರೂ ವೇತನ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Published : November 29, 2026 at 10:58 PM IST
ರಾಯಪುರ(ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 25 ಮಂದಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸರ್ಕಾರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ 21 ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 4 ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮೋಹ್ಲಾ ಮನ್ಪುರ್ ಅಂಬಗಢ ಚೌಕಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅಂಬಗಢ ಚೌಕಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ 42,960 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಗಢ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದರೂ ವೇತನ ಸಿಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಮೋಹ್ಲಾ ಮನ್ಪುರ್ ಅಂಬಗಢ ಚೌಕಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತನುಜಾ ಸಲಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.
मोहला पहुंचने पर अपर कलेक्टर श्री मिथलेश डोंडे ने श्रमिकों का आत्मीय स्वागत कर उनका हालचाल जाना। श्रमिकों ने सुरक्षित वापसी और सहयोग के लिए जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। #श्रमिक_सुरक्षा #सुरक्षित_रेस्क्यू #सुशासन #Goodgovernance #mmacdistrict_cg— Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki (@MMACDistrict_CG) November 29, 2026
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಕಂದಾಯ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂಡ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಶಿವನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, 25 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪೂರ್ಣ ವೇತನವನ್ನು ಈ ತಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ತಲುಪಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಿಥ್ಲೇಶ್ ದೊಂಡೆ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗು ಬಾಕಿ ವೇತನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
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