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ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ವಿಲೀನಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಚೆಕ್‌ ಅಸಿಂಧುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ವಿಲೀನದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 6:32 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ವೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಚೆಕ್ ಅಸಿಂಧುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಭದ್ರಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ (NI) ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 138ರ ಅಡಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಬರೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿಲೀನವಾದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸುಪರ್ಧಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ವಿಲೀನವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಲೀನವು ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹಣ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಘಟನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದಂತಾಗಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಆ ಚೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಚೆಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳ ವಿಲೀನವು ಚೆಕ್‌ನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಳೆದಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಚೆಕ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಭದ್ರಮ್ಮ ಅವರು ಲೀಲಾವತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಚೆಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ , ಆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ಭದ್ರಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ 138ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಭದ್ರಮ್ಮಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಾಗ್ನಿಜೆನ್ಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮನ್ಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಭದ್ರಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಖಾತೆಯ ಚೆಕ್​​​ನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆದುಹೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಚೆಕ್​ನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದೂರುದಾರರು, ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಅನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಬರೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸ್ವತಃ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.

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TAGGED:

BANK MERGE
CHEQUE BOUNCE CASE
BENGALURU
ಹೈಕೋರ್ಟ್
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