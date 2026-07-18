ETV Bharat / state

ಸೋಮವಾರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ; ತಾಯಿ ನೆನೆದು ಹೆಚ್​​ಡಿಕೆ ಭಾವುಕ

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು.‌ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಮಯ ಬಳಿಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

Chennamma last rites will be performed in Haradanahalli Hassan district on Monday
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 9:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಪುತ್ರ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಂದ ಜೀವನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.‌ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ.‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಮಾವಿನ‌ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ‌ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯವರು ಕೂತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಸೋಮವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು.‌ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಮಯ ಬಳಿಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.‌ ದಿನಕ್ಲೆ 8-10 ಗಂಟೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದರೆ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯದೇ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿತಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಾತನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು.‌ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಹೋದರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದೊಂದೇ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.‌ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂತು.‌ ಅದು ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಭಕ್ತೆ ಅವರು. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಬದುಕು ಈಗ ಸಾಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.

ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ: ತಮ್ಮ ಪತಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಏಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸದಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ-ಹವನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದಾ ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರ, ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿದ್ದರು.‌ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನೇ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಉಣ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.‌

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ​ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು: ​ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1939ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. 1954ರ ಮೇ‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್.ಡಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ ಅನಸೂಯ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸದೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.

ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ 72 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ: ಚೆನ್ನಮ್ಮ 1954ರ ಮೇ‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದರು.‌ ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಏಳು ಬೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ದೇವೇಗೌಡರ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲೇ ಸದಾ ಮುಳಿಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ 72 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವೇಗೌಡರ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು.‌

ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಏಳು ಬೀಳುಗಳಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗದೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು.‌ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೇ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ವಿಯೋಗ; ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಧನ

TAGGED:

H D KUAMARASWAMY
BENGALURU
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ
H D DEVEGOWDA WIFE PASSED AWAY
CHENNAMMA LAST RITES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.