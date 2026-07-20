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ಹಾಸನ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ

ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

HASSAN ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ CHENNAMMA DEVE GOWDA FUNERAL ಹೆಚ್​ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ
ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಜನತೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 7:43 AM IST

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ಹಾಸನ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್​.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ನಿಧನರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನಡುರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕಾದು ಕುಳಿತು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಜುಲೈ 18ರಂದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿಧನರಾದರು. ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಂಗನಾಥ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ವಾಹನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಕೇವಲ 20 km ಅಂತರದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 11:30ಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಶಾಸಕ ಸಿಎನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್ ಟಿ ಮಂಜು, ನಂಜನಗೂಡು ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ, ವೈಎಸ್‌ವಿ ದತ್ತ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂಎ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎನ್​ಆರ್ ಸಂತೋಷ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಿದಾನಂದ, ತಾಲೂಕು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ಹೀಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಿದಾನಂದ, "ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ನಿಧನರಾಗಿರುವುದು ನಾಡಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 72 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಇವರು ಒಂದು ಎಳ್ಳು ಕಾಳಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಯುವ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್​ಎಲ್​ ಭೋಜೇಗೌಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ವಾಹನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಈ ನಾಡಿನ, ಓರ್ವ ಮಾತೃ ದೇವತೆಯಾದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರಿಗೆ ತೋರಿದ ಗೌರವ. ಇದನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ: ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಶುಭನ್ವಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೀಸಾವೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಸದರನ್‌ ರೇಂಜ್‌ನಿಂದಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

1800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ: ಒಟ್ಟು ಐವರು ಎಸ್‌ಪಿಗಳು, ಮೂವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್‌ಪಿಗಳು, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳು, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಸಬ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಎಎಸ್ಐಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (ಡಿಎಆರ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಹಾಸನದ ಸಂಸದರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಂಚಾರ, ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ, ಹಾಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರುಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ-ದೇವೇಗೌಡರ ಜನನ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪರಿಚಿತರು: ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರಗಳು

TAGGED:

HASSAN
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಧನ
CHENNAMMA FUNERAL
ಹೆಚ್​ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ
CHENNAMMA DEVE GOWDA

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