'ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೀಗರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಂತಿದ್ದೆವು'
ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೀಗರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಂತೆ ಇದ್ದೆವು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಸೋಂಬಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
Published : July 19, 2026 at 4:26 PM IST
ಹಾಸನ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೀಗರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಂತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಸೋಂಬಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜೇಗೌಡ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಂಬಮ್ಮ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗ ಅನುಸೂಯಾ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ. ಈ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಳಿಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಅವರೇ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಾಗಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆವು. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ ಎಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಅನುಸೂಯಾ ಕೇವಲ ಅವರ ಮಗಳಲ್ಲ, ಆಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.
ಕಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಕುಸುಮಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಲು ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಮಗಳಂತೆ ಕಂಡರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನನ್ನ ಪತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರತೀ ಅನ್ನದ ಅಗುಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ದೇವೇಗೌಡರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಗೂ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣತಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಊಟ ನೀಡದೇ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಎಂದೇ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ದೈವತ್ವವೇ ಕಾರಣ. ಈಗ ಅವರ ದೈವತ್ವವನ್ನೇ ದಶಕಗಳಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಾನು ಬೆಳೆಯದೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂದರು.
ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿಯಾದರೂ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸದೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ ಮಹಾತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ-ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ: ದೇವೇಗೌಡರು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ತಾವೇ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಹಾತಾಯಿ ಅವರು. ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಗನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರು.
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸು, ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಫಲಹಾರವನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರದ್ದು. ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ತನಕ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಘಟನೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡರ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ತಾಯಿಯೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
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