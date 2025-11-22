ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯ್ತು ‘ಕಿಮೋಥೆರಪಿ’ ಕೇಂದ್ರ: ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 22, 2025 at 1:30 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದ್ರೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ರೋಗಿಗಳ ಕೂಗಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಥೆರಪಿ: ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್, ಅಂತ್ಯೋದಯ, ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಿಮೋಥೆರೆಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದೂರದ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು: ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ನೆರೆಯ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರು ಕಿಮೋಥೆರೆಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂಗುವ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಇಲ್ಲ.
ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ: ಗರ್ಭಕಂಠ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೂ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಣ್ಮುಂದಿವೆ. ಕಿಮೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮಾತ್ರೆ ಮುಖೇನ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಎನ್ಸಿಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ತಪಾಸಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು, ಈ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಚಿತ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ.
49 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ: “ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆವತಿಯಿಂದ ಡೇ ಕೇರ್ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. 49 ಮಂದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳು ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 168 ಸೈಕಲ್ಸ್ (ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದಲೇ ವೈದ್ಯರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಥೆರಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೈಕಲ್ಸ್ (ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ” ಎಂದು ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ (ಡಿಎಸ್) ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಇಲ್ಲ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಟಿ. ರಾಘವನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗರ್ಭಕಂಠ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೂ ಡೇ ಕೇರ್ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳೂ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಥೆರಪಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ರಿಂದ 90 ಸಾವಿರ ತನಕ ರೋಗಿಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಗಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೃತ ; ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ
60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೊಳೆಯಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ! ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲು ಫ್ರೆಶ್; ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ