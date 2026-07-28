ಬೆಂಗಳೂರು: ನಕಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಡವಿಟ್ಟ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ! ನಾಲ್ವರು ಸೆರೆ
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 1.74 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 28, 2026 at 2:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಆಡುಗೋಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಕರ್, ವೇಣುಗೌಡ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಭಾಗೇಶ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಇವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 1.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 8 ವಿವಿಧ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಆರೋಪಿಗಳು, ತುರ್ತು ಹಣದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅಡವಿಡಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಕಾರು ಅಡವಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಪಿಗಳು ತಾವೇ ಆ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ಎಂಬಂತೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ, ಬೇರೊಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅದೇ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಮಾನ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಸಾಲದ ಹಣ ತೀರಿಸಿ, ಕಾರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಕಾಯಕವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾರಿನ ಲೋನ್ ಹಣವನ್ನು ತಾವೇ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ವಂಚಕರು, ಬಳಿಕ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟದೆ, ಕಾರನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ಜುಲೈ 13ರಂದು ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಆಡುಗೋಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1.74 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 8 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರುಗಳ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಲೀಕರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 6 ಕಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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