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ಹದಗೆಟ್ಟ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ: ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ಜನ, ದುರಸ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ

ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

CHATTOBANAHALLI VILLAGERS DEMAND REPAIR OF DILAPIDATED ROAD
ಹದಗೆಟ್ಟ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 7:57 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ (ತಾಂಡ) ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಓಡಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು-ನಿನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ: ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಂಟು ದಶಕವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವುದಿರಲಿ, ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಜನರು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಹೇಳತೀರದು. ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನ ಗದ್ದೆಯಂತಿರುವ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.‌ ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರುವ ನಿದರ್ಶನ ಇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ: ರಸ್ತೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೆಣ್ಣು‌ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನರಕಯಾತನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಸಂಸದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಕುಸುಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಗೆ ರಸ್ತೆಯದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದ-ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು?. ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೂ ಜನ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ವಿಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯರಿಗಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಹದೆಗೆಟ್ಟಿದೆ.‌ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರಲು ಬೀಗರು ಕೂಡ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಯುವಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೌದು ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಂದಿರುವೆ" ಎಂದು ‌ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೈತರು

TAGGED:

CHATTOBANAHALLI ROAD
DILAPIDATED ROAD
ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ
DAVANAGERE
VILLAGERS DEMAND

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