ಕೇವಲ 2.40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 40 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುಟಾಣಿ ಚಾರ್ವಿಕ್: 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ
ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವ ಪುಟಾಣಿ ಚಾರ್ವಿಕ್ನ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2026 at 1:31 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಅಂಬೆಗಾಲಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಂದಮ್ಮನೊಬ್ಬ ಅಸಾಧಾರಣ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ‘ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ (International Book of Records) ‘ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಿಡ್’ (Super Talented Kid) ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿನುತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಕಂದ ಚಾರ್ವಿಕ್ ಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ವಿಸ್ಮಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪುಟಾಣಿ.
8ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದ ಕಂದಮ್ಮ: 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಚಾರ್ವಿಕ್, 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಚುರುಕಿನ ಚಲನವಲನಗಳಿಂದ ಮನೆಯವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ. ಊಟ ಮಾಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳತ್ತ ಸಾಗಿ ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಎಂಬ ಭಯ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಗುವಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಾಯಿ ವಿನುತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆತನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿನುತಾ ಶೆಟ್ಟಿ "ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಕಲಾಂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಚಾರ್ವಿಕ್ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದೆವು. ನನ್ನ ಪತಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿವರೆಗಿನ (ಟೆರೇಸ್) ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಆತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆವು." ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
2 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 40 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಚಾರಣ!: ಚಾರ್ವಿಕ್ನ 1 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ನೆಲಮಹಡಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 40 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು (ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನಷ್ಟು ಎತ್ತರ) ಏರಲು ಸ್ಟಾಪ್ವಾಚ್ ಇಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲದೇ, ಅತ್ಯಂತ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 40 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದನು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು 2026ರ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಚಾರ್ವಿಕ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘Super Talented Kid’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪದಕ ಹಾಗೂ ‘One in a Million’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು "ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನ ದೈಹಿಕ ಚುರುಕುತನ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತು. ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ, ಮೆಡಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
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