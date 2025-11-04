ETV Bharat / state

ವಸೂಲಿಯಾದ ಸಾಲಕ್ಕೂ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು: ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ ಮನವಿ

ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

Enter here.. BENGALURU HIGH COURT VIJAY MALLYA PROPERTY SEIZE ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ
ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 4, 2025 at 6:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ​ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರಿವರಿಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯುಬಿಹೆಚ್​ಎಲ್) ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕಂಪನಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ದೇಶ ತೊರೆದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಲಲತಾ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರಿವರಿಸ್ ಎಂಬುದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್​ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಿಂಗ್​ ಫಿಷರ್​ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ (ಡಿಆರ್​ಟಿ)ವು ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಆರ್​ಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು 14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಸತ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ: ತಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಆರ್​ಟಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಕೀಲರು, 6,203 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಶೇ.11.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಿಂಗ್​ ಫಿಷರ್​ ಮತ್ತು ಯುಬಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 2021ರ ಜುಲೈ 16ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 7,181 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದು 10,040 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕಂಪನಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್​ (ಅಧಿಕೃತ ಬರ್ಕಾಸ್ತುದಾರ) ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತೆ 14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಲದಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗದಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಘೋಷಿತ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕಂಪನಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಬರ್ಕಾಸ್ತುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಬಿಎಚ್ಎಲ್ ಸಾಲದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

TAGGED:

BENGALURU
HIGH COURT
VIJAY MALLYA PROPERTY SEIZE
ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ
VIJAY MALLYA LOAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​!

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಐಫೋನ್​ ‘ಏರ್​’ಗಿಂತ ‘ಮೋರ್​ ಸ್ಲಿಮ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.