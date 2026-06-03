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ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ‌.ನಾಗೇಂದ್ರ ಸೇರಿ 30 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ‌.ನಾಗೇಂದ್ರ ಸೇರಿ 30 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

BENGALURU ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ‌ ನಾಗೇಂದ್ರ VALMIKI CORPORATION FUNDS
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 3, 2026 at 8:56 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಸೇರಿ 30 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಹಗರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಅವರ ಆಪ್ತ ನೆಕ್ಕುಂಟಿ ನಾಗರಾಜ್, ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಜಿ.ಪದ್ಮನಾಭ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರ್ಮಾ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ್ದರು. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು 30 ಜನರ ಹೆಸರು ಚಾರ್ಚ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.

ನಕಲಿ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 89.63 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು 600 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಗದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಟೆಂಡರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹13.95 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ₹1.20 ಕೋಟಿ ಲಂಚ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದ 5.72 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಹಣವು ಸಹೋದರಿ ಸೋದರ ಮಾವ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹರಿದಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಯೂನಿಯನ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯು ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ‌ ನಾಗೇಂದ್ರ
VALMIKI CORPORATION SCAM
CHARGESHEET AGAINST FORMER MINISTER

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