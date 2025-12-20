ETV Bharat / state

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಅನ್ನಬಹುದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಎಂ ಅನ್ನಬಹುದು, ಯಾರನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ : ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್

ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಯಾರನ್ನೇ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ : ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಅನ್ನಬಹುದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಎಂ ಅನ್ನಬಹುದು. ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಅಹಿಂದ ಸಿಎಂ ಅನ್ನಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಲಿತರು ಸಿಎಂ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಗಾದಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬರ ಮಧ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು (ಮಾಧ್ಯಮದವರು) ಸಿಎಂ ವಿಚಾರನಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಏಕೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತಿರಾ, ವರ್ಕ್ ವಿಚಾರವಾಗಿರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಮಾಧ್ಯಮವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಇದ್ಯಾ?. ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆನಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಜನೇಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎದೆ ಸೀಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ: ಡಿಕೆಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಆಂಜನೇಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎದೆ ಸೀಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಸಾಹೆಬ್ರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ.‌ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಮತ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷನಾಯಕರು ಕೆದಕಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಳೆಯೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ; ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು ಆಗುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡೋಣಾ. ಸೂರ್ಯಪತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದು ಆಗಬಹುದು. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು. ಆಯಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಮಠಾಧೀಶರು ಹೇಳಲಿ, ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರೂ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನನಗೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದು ಕೊಟ್ಟರೂ, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರು ‌ನಿಭಾಯಿಸೋಕೆ ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

CM POSITION
DCM D K SHIVAKUMAR
ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್
DAVANAGERE
SHIVAGANGA BASAVARAJ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

