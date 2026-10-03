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ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಪಕ್ಷದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ?

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ - ಕಿರಣಕುಮಾರ್​ ಎಸ್​.ಈ.

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ಸಿ.ಜೆ.ಮಧುಸೂಧನ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಯೋಗೀಶ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 6:08 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್​ಎಸ್​ಯುಐ ಹಾಗೂ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳ‌ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಯೋಗೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡುವೆ ಎನ್​ಎಸ್​ಯುಐ ಮತ್ತು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ, ನಾಯಕರು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿ.ಜೆ.ಮಧುಸೂಧನ್ ಅವ​ರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಡಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಿ.ಜೆ.ಮಧುಸೂಧನ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಯೋಗೀಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಧುಸೂಧನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಚೇತನ್ ಗೌಡರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಜವಳಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯುವಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯುವಕರು ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ‌ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆನ್-ಜೀಗಳ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯುವಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯುವಕ ಸಿ.ಜೆ. ಮಧುಸೂಧನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಜವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೇತನ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಧುಸೂಧನ್​ರನ್ನು ನಮ್ಮ‌ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯುವಕರ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಎಂ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಸೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಧುಸೂಧನ್​ರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮಂತಹ ಯುವಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಡಾ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಜೆ. ಮಧುಸೂಧನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎನ್​ಎಸ್​ಯುಐ ಹಾಗೂ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಸೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತೇನೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ದೂರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ‌. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ಮೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರು, ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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SHIVAMOGGA
CONGRESS PARTY
ಸೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​
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