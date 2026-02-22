ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ್ರು: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 22, 2026 at 5:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು, ಸಿ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ್ರು ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ವಿರುದ್ಧದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ನನಗೂ ಬಂತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ರು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು, ಸಿ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ್ರು. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ನಡೀತಿದೆ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಬೇರೇನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆ ಏರದವನು ಶೂರನೂ ಅಲ್ಲ, ವೀರನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಸರಿಗೆ ದಲಿತ ನಾಯಕ, ಅವರಲ್ಲಿ ದಲಿತತ್ವ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ?. ನಾನು ಅವರ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಪ್ಪನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಫೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರನ್ನು ಬೈಯ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಲಿ. ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಖರ್ಗೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಂ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ. 70ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆರೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ದಲಿತರನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್?. ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಯ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲ್ತು ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಎಂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ದಲಿತರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು, ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಟೀಮ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಸರಿ. ಆದರೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬಹುದು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೂಲ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಿ ಸರ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿ ಎಂದರು.
