ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ: ₹17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎತ್ತು 'ಅರ್ಜುನ'

ಹಿರಿಸಾವೆಯ ಸಂದೀಪ್ ಎಂಬ ಯುವ ರೈತನ ಅರ್ಜುನ ಎಂಬ ಒಂಟಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎತ್ತು 17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ.

The Cattle sold for Rs 17 lakh
17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎತ್ತು (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 11, 2026 at 10:07 AM IST

3 Min Read
ಹಾಸನ: ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಒಂಟಿ ಎತ್ತೊಂದು 17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿತು. ಭಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಎತ್ತು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.

ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಹೋರಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹತ್ತಾರು ಜೋಡಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳು ಜಾತ್ರೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ. ಕೊರೊನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.

ರಾಸುಗಳ ಶೃಂಗಾರ: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತ, ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗು ತುಂಬಿವೆ.

Chandramouleshwar Cattle Fair
ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಸುಗಳ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಬೂಕನಬೆಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಜೋಡಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಆದರೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯದ ರಾಸುಗಳೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಹಿರಿಸಾವೆಯ ಸಂದೀಪ್ ಎಂಬ ಯುವ ರೈತನ ಅರ್ಜುನ ಎಂಬ ಒಂಟಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎತ್ತು 17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದುಬಾರಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಜೋಡಿ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ, ಮತ್ತು ನೆರಳಿಗೆ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹತ್ತಾರು ತಳಿಯ ರಾಸುಗಳು: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ರಾಸುಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ. ರೈತರು ರಾಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್.ಎಫ್, ಜರ್ಸಿ, ಹಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್, ಅಮೃತಮಹಲ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬೀಡ್, ಸಿಂದಿಗಿಡ್ಡಹಸು, ಗಿಡ್ಡಹಸು, ನಾಡಿಕ್ರಾಸ್ ತಳಿ, ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಆರೋಪ.

ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಭಾರಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಆದರೆ, ಜನಸಂದಣಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ. ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಬಂದರೆ ಬರುವ ಜನರು ದನಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ರಾಮೋತ್ಸವ ನಡೆದಾಗ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್​ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಸೇರಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು, ರೈತರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದು ಬೇಸರ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

"ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಕೃಷಿಕರು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎತ್ತುಗಳ ಪ್ರೇಮಿ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುತ್ತಿನಂಥ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟು ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಾರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಾಕುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಸಾಕಿ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು ಯುವರೈತ ಸಂಜಯ್​.

Chandramouleshwar Cattle Fair
ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

"ನಾವು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಒಕ್ಕಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಈ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಸಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಸುಗಳಿಗೆ, ಹಾಲು, ಗಂಜಿ, ರವೆಬೂಸಾ, ಚಕ್ಕೆಬೂಸ, ಕಡ್ಲೆಬೂಸಾ, ಕಡಲೆಹೊಟ್ಟು, ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನಾವು ಜೋಡಿ ರಾಸುಗಳನ್ನು 16.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಚನ್ನಾಪುರ ರೈತ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಹೇಮಗಿರಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಭಾಗವಾದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಡಿಜೆ, ನಾದ ಸ್ವರದ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ದನಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್, ಮಲಗಲು ಮ್ಯಾಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರೈತರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Chandramouleshwar Cattle Fair
ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಫೆ.6ರಿಂದ ಫೆ.13ರವರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಎತ್ತನ್ನೇ ಗೋಪುರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಮಕೂರು: ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜಾತ್ರೆ: 18 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ, ಸಾವಿರಾರು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಆಗಮನ

HASSAN
HALLIKAR BULL SELLS FOR 17 LAKH
ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ
ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎತ್ತು
CHANDRAMOULESHWAR CATTLE FAIR

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

