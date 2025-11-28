ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ನೌಕಾವಿಹಾರ, ಅವಭೃತೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ನೌಕಾವಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಅವಭೃತೋತ್ಸವ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ಪಾವನ ಕ್ಷಣವು ದೇವಳದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಕಾರಿಯಾಯಿತು.
ಕುಮಾರಧಾರಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ, ದೇವರ ಅವಭೃತೋತ್ಸವ: ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಥವೆಂದು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ತಾರಕಾದಿ ಅಸುರರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧ್ಧಾದಾರಾಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೈದರು ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ "ಕುಮಾರಧಾರಾ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವಭೃತೋತ್ಸವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ದೇವಳದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ದ್ವಾದಶಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಓಕುಳಿ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಿ ರಥದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿತೀರಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.
ರಥಬೀದಿ, ಬಿಲದ್ವಾರ, ನದಿತೀರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇಗುಲದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಥಬೀದಿ ಮೂಲಕ ಬಿಲದ್ವಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಕಟ್ಟೆಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದೇಗುಲದ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳು ಪುರೋಹಿತರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಕೀರ್ತನೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.
ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೌಕಾವಿಹಾರ: ಮತ್ಸ್ಯತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ರೂಪಿಸಿದ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವರ ನೌಕಾವಿಹಾರ ನಡೆಯಿತು. ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ನದಿಯ ಹರಿವು ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ನೌಕಾಯಾನ ದೃಶ್ಯ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಜಳಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು 'ಹರಸರೆ, ಹರಸರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ' ಎಂಬ ಜೈಘೋಷದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದರು.
ಯಶಸ್ವಿನಿಯ ನೀರಾಟಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಗಳ ಹಬ್ಬ: ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ಆನೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ನೀರಾಟವಾಡಿ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆನೆಯ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ, ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಾಟ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದ ಕುಣಿತವು ನೆರೆದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉಲ್ಲಾಸ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಅವಭೃತಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಪೂಜೆ: ದೇವರ ಜಳಕದ ಬಳಿಕ ನದಿತೀರದ ಅವಭೃತಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟೆಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು.
ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಿಮೆ: ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ತೀರ್ಥವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆತ್ಮಸ್ಪಂದನೆ, ತಾರಕಾಸುರ ನಿಗ್ರಹೋತ್ತರ ದಿವ್ಯಘಟ್ಟದ ಅವಶೇಷ, ಮತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧ ಪವಿತ್ರೀಕರಣದ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳವೆಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ: ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜಾತ್ರೆಯ ಭಕ್ತಿ – ಸಂಭ್ರಮವು ಅವಭೃತೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ, ಕುಮಾರಧಾರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ದಿವ್ಯಾನುಭವದ ಅಮೃತವರ್ಷೆಯಿಂದ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದವು.
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಂಪರೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಿಂಚನದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಅವಭೃತೋತ್ಸವ ಭಕ್ತರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದೈವಿಕ ದೃಶ್ಯವಾಯಿತು.
