ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ: ವಿಡಿಯೋ
ಮಹತೋಭಾರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
Published : November 26, 2025 at 3:33 PM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮಹತೋಭಾರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ 7:29ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮೇಳೈಸಿತ್ತು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಡೆದ ಚಿಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಗಿಳಿದರೆ, ನಂತರದ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದರು.
ರಥ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು 'ಹರಿ ಹರಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ', 'ಸ್ಕಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಯ್' ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಕೂಗಿದರು. ಸೇವಾ ಭಕ್ತರೇ ಎಳೆದು ಸಾಗಿಸಿದ ರಥ ಸಂಚರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರು ತಾವು ತಂದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಸಾಸಿವೆ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ದೇವರು ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಬೃಹ್ಮರಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಕುಕ್ಕೆ ದೇವಳದ ಶೋಭೆಯ ಪ್ರತೀಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೃಹ್ಮರಥವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ರಥಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ರಥೋತ್ಸವವು ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ರಥದ ಕೆಳಭಾಗದ ಕಂಬಗಳು, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶಿಖರಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ದೇವರ ಮೂಲೆ ಮಂಟಪಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಕರಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಲೆಕುಡಿಯ ವಂಶಜರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ರಥಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಮೆರುಗು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು.
ಷಷ್ಠಿ ಕಟ್ಟೆ, ಒಳಾಂಗಣ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು: ರಥೋತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ಷಷ್ಠಿ ಕಟ್ಟೆ, ಒಳಾಂಗಣ ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆದವು. ಭಕ್ತರು ತಂಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ನಾದಸ್ವರ ಮದ್ದಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಕ್ತರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದೀಪಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ, ಪಂಚಮಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ವೈಭವವು ಕುಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿತು.
ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಸುಳ್ಯ ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅರುಣ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
