ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆರಂಭ: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥಗಳಿಗೆ ಗೂಟ ಪೂಜೆ
ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೂಟ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಬುಧವಾರ ನೆರವೇರಿದವು.
Published : November 6, 2025 at 9:50 AM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೂಟ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿಭಾವದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಈ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಿರಥಗಳಿಗೆ ಗೂಟ ಪೂಜೆ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪೂಜಾಮಂತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಮಧುಸೂದನ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೂಟಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಜರುಗಿತು. ನಂತರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರಥಗಳಿಗೆ ಗೂಟ ಅಳವಡಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಸಮುದಾಯವರು ರಥ ತಯಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೂಟ ಪೂಜೆಯ ವಿಶೇಷತೆ: ಗೂಟ ಪೂಜೆ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. "ಗೂಟ" ಎಂದರೆ ರಥದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮರದ ತಂಬುಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಬಗಳು. ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇವೇ ಜೀವಾಳ. ಈ ಗೂಟಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಹಚ್ಚಿ, ವೇದಮಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದು ರಥಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ.
ಪುರೋಹಿತರು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ, ಕುಂಕುಮ, ಚಂದನ ಮತ್ತು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಗೂಟಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಜನಾಂಗದವರು ಪಾರಂಪರಿಕ ವಾದ್ಯ ನಾದದ ಮಧ್ಯೆ ರಥಕ್ಕೆ ಗೂಟ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೂಟ ಪೂಜೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಿಯಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ವಾಹನವಾದ ರಥಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಳಿಕ ರಥ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ, ಅಲಂಕಾರ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಸನ್ನಾಹಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುತಗುಂಡಿ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರ ಆಗಮನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಂಗಣ ಈಗಾಗಲೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
