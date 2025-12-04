ETV Bharat / state

ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ದೈವದ ನೈವೇದ್ಯ: ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಜಾತ್ರೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರುವ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನದ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಕುಮಾರಧಾರಾ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

DAKSHINA KANNADA KUKKE SUMBRAHMANYA ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು CHAMPA SHASHTI
ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 8:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ನಾಗಭಕ್ತರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಸೊಬಗು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಏನೆಕಲ್ಲು ಸಂಕಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು ಆಗಮಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮೀನುಗಳ ಆಗಮನವು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಇದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

DAKSHINA KANNADA KUKKE SUMBRAHMANYA ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು CHAMPA SHASHTI
ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ದೈವದ ನೈವೇದ್ಯ, (ETV Bharat)

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಜಾತ್ರೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರುವ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನದ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಕುಮಾರಧಾರಾ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಹರಿವು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮೀನುಗಳ ಗುಂಪು ಆಗಮಿಸುವುದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು, ಪವಾಡದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

DAKSHINA KANNADA KUKKE SUMBRAHMANYA ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು CHAMPA SHASHTI
ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಪುರುಷರಾಯ ದೈವದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕೋಲ: ಜಾತ್ರೆಯ ಕೊನೆಯ ಮಂಗಳಮಯ ಘಟ್ಟವಾಗಿ ದೇವಳದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಾಯ ದೈವದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕೋಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೈವದ ನರ್ತನ, ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಂಗವಲ್ಲಭಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ದೈವದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು, ಆಶೀರ್ವಚನ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪವಿತ್ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೋಲದ ನಂತರ ದೈವವು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕುಮಾರಧಾರಾ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪವಾಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸೇರುವ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು ದೈವದ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾದುಕುಳಿತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದೈವವು ನದಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ನೀರಿನ ತಳದಿಂದ ಸರ್ವ ಮೀನುಗಳೂ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಪದರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೈವ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ನೈವೇದ್ಯವು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೀನುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಪರಮ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

DAKSHINA KANNADA KUKKE SUMBRAHMANYA ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು CHAMPA SHASHTI
ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ನೀರುಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ: ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೀರುಬಂಡಿ ಉತ್ಸವವು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಪರಂಪರೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಚರಣೆ ನಾಗರಕ್ಷಕನಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಜಲತತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ನಾಗೇಶ್ವರನಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಲವು ಶುದ್ಧತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೂಲಧಾರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಜಲಸಂಬಂಧಿ ಸಂಚಾರಗಳು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕುಮಾರಧಾರಾ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ತಾರಕಾಸುರ ಸಂಹಾರದ ನಂತರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಯುಧಗಳನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ಒಳಾಂಗಣದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೇ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ, ಪೂಜಾವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಬಂಡಿ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಬಂಡಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರ ಬಂಡಿಯ ಸಂಚಾರದ ಆಚರಣೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

DAKSHINA KANNADA KUKKE SUMBRAHMANYA ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು CHAMPA SHASHTI
ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಬಂಡಿ ಎಂದರೆ ದೇವರ ಚಲನೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ದೇವರು ನಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಇದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ತಲುಪಲಿ ಎಂಬುದು ಸಂಕೇತ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೋಗಗಳು, ನಾಗದೋಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ, ಅಪಮೃತ್ಯು ನಿವಾರಣೆ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ.

DAKSHINA KANNADA KUKKE SUMBRAHMANYA ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು CHAMPA SHASHTI
ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಜಾತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ತಂಡಗಳು, ಸಾರಿಗೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಯ ವಸತಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುವರ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಆಗಮನದ ನಡುವೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಂಜಸ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
KUKKE SUMBRAHMANYA
ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ
ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳು
CHAMPA SHASHTI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.