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ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ-ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಕ್ಸಮರ

ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದರೂ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು? ಎಂದು ಆರ್​.ಅಶೋಕ್​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

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ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​.ಅಶೋಕ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 1:53 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಧಾಮ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸದನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್​ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ಚರ್ಚೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ (ETV Bharat)

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಗರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ವಾ? ಮೂವರ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಎನ್‌‌ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎದ್ದುನಿಂತು, ಚರ್ಚೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಎನ್‌‌ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸತ್ತವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್​​ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ: ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಹನೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಗ್ಯ ಬಳಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಎರಡು ತಂಡ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಜಾವ 5 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡು ಬಂತು. ಬಂಡೆ ಬಳಿ ಬೇಟೆಗಾರರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಬೇಟೆಗಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಮರುದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬೇಟೆಗಾರರು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಟೆಗಾರರಿಂದ ಕೂಗಾಟ, ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿಬಂತು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಮೂವರಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿತ್ತು, ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೂವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಟೆಗಾರರಿಂದ ಎರಡು ಬಂದೂಕು, ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್, ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ತಟ್ಟೆ, ಸ್ಪೂನ್, ದಿನಸಿ, ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್​ಗಳು, ಚಾಕುಗಳು, ಪಟಾಕಿ, ಮದ್ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್, ನಾಡಬಂದೂಕು ಗುಂಡುಗಳು, ಚಾರ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಂಸ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. 20-35 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಬೇಟೆಗಾರರು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಟೆಗಾರರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಕಿ.ಮೀ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಅವರ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಓದಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದರೂ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಿಸುತ್ತಾ, ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಮೂವರು ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವರ್ ನಡೆಸಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಅವರ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ, 'ಎನ್​ಕೌಂಟರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ' ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷದವರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ನೀವು ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದೀರ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯಿತು.

ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಎನ್​​ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಬಳಿಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ?‌ ಅವನು ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತನಾ? ರೈತರು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ಕಾಡುಗಳ್ಳ ಅಂದಿದ್ದರೆ 5 ಸಾವಿರ ರೈತರು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?‌ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೇಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ? ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೇ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜನರ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗುಂಡನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಎದೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ? ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು, ಹೋದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೂರಾರು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದು ಸುತ್ತುವರೆದರೂ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರಿ? ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದರೆ ಬಾಕಿ ಇರೋರು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಯಾಕೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಾ‌. ಕಟ್ಟಿಗೆಗಾಗಿ, ಮುಂತಾದವುದಕ್ಕೆ ಜನ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರಿ: ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಆ ಭಾಗದ ರೈತರನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಟೆ ಆಡಿ ವಾಪಸ್​ ಬರುವಾಗ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಂಸದ ಸುನಿಲ್ ಬೋಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟಕ್ಕೆ, ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನು ಎನ್​ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರುಗಳೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು? ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರ ಗೊಂದಲ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ; ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಫೋಟೋ ರಿವೀಲ್

TAGGED:

HANUR SHOOTOUT CASE
BENGALURU
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶೂಟೌಟ್
ASSEMBLY SESSION
CHAMARAJANAGARA SHOOTOUT CASE

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