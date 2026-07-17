ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಅಭಾವ: ಸೊಬಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜಲಪಾತಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳ ದರ್ಶನ
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಳೆ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳು ಸೊಬಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ನೋಡಲು ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳು ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
Published : July 17, 2026 at 1:58 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳು ಸೊರಗಿವೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಭೋರ್ಗರೆದು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಬೇಕಿದ್ದ ಜಲಪಾತಗಳು ಸೊಬಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಂಡೆಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವನಸಮುದ್ರದ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳ ದರ್ಶನ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದರೇ ಈ ಎರಡೂ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ರುದ್ರ ನರ್ತನದ ಸೊಬಗು ಕಾಣಲು ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಭಕ್ತರು ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಬೆರಳಣಿಕೆ ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಿರಾಸೆ ಹೊರಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.
ಭರಚುಕ್ಕಿ ಭಣಭಣ: ಕಬಿನಿ ಹಾಗೂ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದರೆ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡೂ ಜಲಾಶಯಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗದೇ ಭರಚುಕ್ಕಿ ನೀರಿನ ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಾಣದ ಪರಿಣಾಮ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಭಣಭಣ ಅನ್ನುತ್ತಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಧಾರೆಯ ಸೊಬಗು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜೂನ್ ಹಾಗೂ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಬರದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತವೇ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತವೂ ಖಾಲಿ: ಇನ್ನು, ಕಾವೇರಿಯ ವಿಶಾಲ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಭೋರ್ಗರೆತವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಬಂಡೆಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದಗೊಂಡ ಕಾವೇರಿ: ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಂಡರೇ ಸಾಕು ಜಲಪಾತವೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಆರ್ಭಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕಾವೇರಿಯು ಈ ಬಾರಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದಗೊಂಡು ಜುಳು ಜುಳು ಶಬ್ಧವೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬೋಟ್ ನಡೆಸುವವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ವರುಣನಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಲಪಾತಗಳು ಸೊಬಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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