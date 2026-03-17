ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಸಾವು
ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಲಿ ಬೆಳೆ ಕಾವಲಿಗಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಹುಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Published : March 17, 2026 at 12:29 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ರವಿಚಂದ್ರ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳೆ ಕಾವಲಿಗಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಹುಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಇದೇ ಪಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಪಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿತ್ತು. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಡಗೂರು ಗ್ರಾಮವು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಲಿದ್ದು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಹುಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು.
