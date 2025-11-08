ETV Bharat / state

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಮೇಕೆ ಬಲಿ; ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಾಚರ್ ಮೇಲೂ ಎಗರಿದ ಚಿರತೆ

ಮೇಕೆಯೊಂದನ್ನು ಚಿರತೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿರತೆ ಎಗರಿ ಬಂಗಾರು ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Goat killed in leopard attack
ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಮೇಕೆ ಬಲಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಓಂಕಾರ್ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಗಾರು ಗಾಯಗೊಂಡವರು. ಯಡವನಹಳ್ಳಿ - ಹೆಡಿಯಾಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬಸವನಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆಯೊಂದನ್ನು ಚಿರತೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿರತೆ ಎಗರಿ ಬಂಗಾರು ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಓಂಕಾರ್ ಆರ್​ಎಫ್​ಒ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಚಿರತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ‌ಸದ್ಯ, ಗಾಯಾಳು ವಾಚರ್ ಬಂಗಾರು ಅವರನ್ನು ಬೇಗೂರು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾರು ಅವರ ಕೈ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ‌. ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಹರ್ಷ ಎಂ. ನಾಯಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಚಿರತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹುಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಹಾಡಹಗಲೇ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಬಲಿ ; ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಸಾವು!

ಕಾಡುಹಂದಿ ದಾಳಿಗೆ ರೈತ ಬಲಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈತನೊಬ್ಬ ಕಾಡುಹಂದಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (35) ಮೃತವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್​ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕಾಡುಹಂದಿ, ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಿರುಚಾಟದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಕಾಡು ಹಂದಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಬರೆ ತಿವಿದು, ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಹಂದಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಮೂವರು ಬಲಿ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಮೂವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನ. 7 ರಂದು ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹೆಗ್ಗುಡಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಚೌಡನಾಯಕ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಎಳೆದೊಯ್ದಿತ್ತು.

ಅ. 31ರಂದು ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಣೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ದೊಡ್ಡನಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಎಳೆದೊಯ್ದಿತ್ತು. ಅ. 26ರಂದು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಯಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಮಳ್ಳೂರುಹುಂಡಿ ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ರೈತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟುಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಜಶೇಕರ್​ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
ಚಿರತೆ ದಾಳಿ
ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಮೇಕೆ ಬಲಿ
LEOPARD ATTACK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ!

ನೀಟ್​-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಎನ್​​ಬಿಎಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.