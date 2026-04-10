ETV Bharat / state

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.84.68 ಫಲಿತಾಂಶ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 86ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 7.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 6.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ. 86 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 10:23 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.84.68 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 6239 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 5283 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ. 84.68 ರಷ್ಟಿದೆ. ‌

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು:

  • ಚೈತ್ರ. ಎಂ, ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಡೆದ ಅಂಕ: 586, ಶೇ: 97.6
  • ಎಂ. ರಮ್ಯ, ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಡೆದ ಅಂಕ: 577, ಶೇ: 96.16
  • ರಮ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕುದೇರು, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 575, ಶೇ:95.83

ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು:

  • ಗೌತಮಿ ಎಂ. ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು, ರಾಮಾಪುರ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 582, ಶೇ.: 97
  • ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ., ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 573, ಶೇ: 95.50
  • ಸುಪ್ರಿತಾ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಡೆದ ಅಂಕ: 571, ಶೇ: 95.17

ಅನುದಾನರಹಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು:

  • ಅಫ್ರೀನ್, ನಿಸರ್ಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಳ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 583, ಶೇ: 97.31
  • ಅಫ್ರಭಾನು, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಡೆದ ಅಂಕ: 579, ಶೇ: 96.50
  • ಸೋನು.ಕೆ ನಿಸರ್ಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಳ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 578, ಶೇ: 96.33

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ

ವಾಣಿಜ್ಯವಿಭಾಗ:

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು:

  • ರಂಜಿನಿ ಎಸ್., ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 584, ಶೇ: 97.33
  • ಸಿಂಚನ, ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 583, ಶೇ: 97.16
  • ಚಂದನ, ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 579, ಶೇ: 96.50

ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು:

  • ಸೌಮ್ಯ ಎಂ., ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಡೆದ ಅಂಕ: 580, ಶೇ: 96.67
  • ಅಮೂಲ್ಯ ಪಿ., ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 578, ಶೇ: 96.33
  • ದಿವ್ಯ ಜಿ., ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 578, ಶೇ: 96.33
  • ವೀಣಾ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 576, ಶೇ: 96

ಅನುದಾನರಹಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು:

  • ಸಂಜನ ಬಿ.ಎಸ್, ಬ್ರೈಟ್ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಪಡೆದ ಅಂಕ: 592, ಶೇ: 98.66
  • ನೇತ್ರ ಎಸ್. ಬ್ರೈಟ್​ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಪಡೆದ ಅಂಕ: 592, ಶೇ: 98.66
  • ಉಷಾ, ವಾಸವಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 590, ಶೇ: 98.33
  • ಸಾಕ್ಷಿ, ವಾಸವಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 589, ಶೇ: 98

ವಿಜ್ಞಾನವಿಭಾಗ:

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು:

  • ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಡಿ.ಬಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 566, ಶೇ: 94.33
  • ಸಿ.ಡಿ ಯಮುನಾ, ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಡೆದ ಅಂಕ: 564, ಶೇ: 94
  • ನಿಂಗರಾಜು ವಿ., ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಡಳ್ಳಿ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 560, ಶೇ: 93.33

ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು:

  • ಅನು ಕೆ., ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಡೆದ ಅಂಕ: 575, ಶೇ: 95.83
  • ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಸ್., ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಡೆದ ಅಂಕ: 574, ಶೇ: 95.67
  • ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಸ್., ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಡೆದ ಅಂಕ: 570, ಶೇ: 95

ಅನುದಾನರಹಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು:

  • ಭೂಮಿಕ ಐ., ವಾಸವಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 587, ಶೇ: 98
  • ಸಜಿನಿ ಎನ್., ವಾಸವಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 585, ಶೇ: 97.5
  • ಮನುಶ್ರೀ, ನಿಸರ್ಗ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಪಡೆದ ಅಂಕ: 584, ಶೇ: 97.33

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು:

  • ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇ: 91.30
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹಂಗಳ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೇ: 89.29
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೇ: 88.88

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು:

  • ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೇ: 97.67
  • ಲಯನ್ಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಶೇ: 95
  • ವಿಶ್ವಚೇತನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಶೇ: 92.79

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಅನುದಾನರಹಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು:

  • ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹನೂರು, ಶೇ: 100
  • ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಯಡವನಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಶೇ: 100
  • ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಲ, ಹನೂರು, ಶೇ: 100
  • ಬ್ರೈಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಶೇ: 99.45
  • ವಾಸವಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ‌ ಶೇ: 99

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು 2025 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 13ನೇ ಸ್ಥಾನ, 2024 ರಲ್ಲಿ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟಾಪ್ 10ರ ಒಳಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ: ಬೆಳಗಾವಿ 26, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ 24ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ, ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಟಾಪರ್ಸ್

ಸುಚಿತಾ ಮಾನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟಾಪರ್: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಚಿತಾ ಮಾನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಚಿತಾ ಮಾನೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 596 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಚಿತಾ ಮಾನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.‌ ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 12.50ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 7.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 6.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶೇ. 86 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ.73.45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 12.50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.‌

TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
DAVANGERE
SUCHITA MANE
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ
SECOND PUC RESULTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.