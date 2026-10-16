ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ: ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಸಿಎಂ-ಡಿಸಿಎಂ; ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಡಾಗ್ ಶೋ, ಹೆಲಿ ರೈಡ್
ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ನಡೆದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಡಾಗ್ ಶೋ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
Published : October 16, 2026 at 7:50 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ-2026ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡವು.
ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ ಬುಲ್, ಹಸ್ಕಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಡೇನ್, ಡಾಬರ್ ಮನ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸ್ನೀಪರ್ಡ್, ಸೇಂಟ್ ಬರ್ನಾಡ್, ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 19 ತಳಿಗಳ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶ್ವಾನಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸ್ನೀಫರ್ ಶ್ವಾನಗಳು ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದವು.
ಸಣ್ಣ ಬೆಕ್ಕಿನ ಗಾತ್ರದ ಶ್ವಾನದಿಂದ ಗಜಗಾತ್ರದ ಶ್ವಾನಗಳು, ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದ ನಾಯಿಮರಿಗಳು, ನೋಟದಿಂದಲೇ ಬೆದರಿವಂತಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಮುದಗೊಂಡರು.
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಲಿ ರೈಡ್ ಆಯೋಜನೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೆಲಿ ರೈಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿ ರೈಡ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ತಲಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 3,800 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ 1,000 ರೂ. ಭರಿಸಲಿದ್ದು ಜನರು ತಲಾ 2,800 ರೂ. ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಹೆಲಿ ರೈಡ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಜಲಾಶಯ, ಬಿಆರ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಿನ ಚೆಲುವನ್ನು ಜನರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ಹೆಲಿ ರೈಡ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಎಂ.ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಹೆಲಿ ರೈಡ್ ನಡೆಸಿದರು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಲಿ ರೈಡ್ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನಜಂಗುಳಿ ಇತ್ತು.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಸಿಎಂ- ಡಿಸಿಎಂ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಅರಳಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ಡಾ.ರಾಜ್, ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ತರಹೇವಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು.
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