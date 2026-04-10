ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ; ಯುವಕನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್

ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಏರುದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕೋರ್ಟ್​ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

Cyber ​​Crime Police Station
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 3:58 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಗರದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂಬಂಧ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಸಂಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಏರುದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮರ್ಪಕ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ನಗರದ ಸಿ.ಜೆ.ಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ್ ಎಂಬಾತ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕ.
ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಆನಂದ್, ಅಸಂಬದ್ದವಾಗಿ ಏರುದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮರ್ಪಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಸಹಕರಿಸದೇ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ 1965 ಲಘು ಪ್ರಕರಣ ಕಲಂ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಮುದಾಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ (ETV Bharat)

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿ.ಜೆ.ಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆದಾರರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಆನಂದ್ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಇಂದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಎಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಬೇನಾಮಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಫ್ರಾಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಣ ಬೇನಾಮಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ತಮ್ಮ ಹಣವೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಹಣವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಫ್ರಾಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದೆ. ನಂತರ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ವಾದ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೋರ್ಟ್ ನನಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ಫೇಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು" ಎಂದು ಸಮುದಾಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್​ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

