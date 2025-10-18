ETV Bharat / state

ಸಿಜೆಐ ಮೇಲಿನ ಶೂ ಎಸೆತ ಖಂಡಿಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಂದ್; ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟಗಳ ತೆರವು

ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ ಖಂಡಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಎಸ್​​ಡಿಪಿಐ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಂದ್​ಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಂದ್ (ETV Bharat)
ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಗವಾಯಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೂ ಎಸೆತ ಖಂಡಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್​​​ಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್‍ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶೂ ಎಸೆದ ಘಟನೆ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು‌.

ಸಿಜೆಐ ಮೇಲಿನ ಶೂ ಎಸೆತ ಖಂಡಿಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಂದ್ (ETV Bharat)

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವು ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಆಟೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳು ಸೇರಿ ಬಹುಪಾಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಂದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು.

ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ತೆರವು: ಇಂದು ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಅಯ್ಯನಪುರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರ ತನಕ ನಾವು ಬಂದ್ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಿಸಿದಿರಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು, ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು, ನಗರಸಭೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದರು.

ಏನಿದು ಘಟನೆ ?: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಭೂಷಣ್​ ಆರ್​ ಗವಾಯಿ ಅವರತ್ತ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆದ ಘಟನೆ ಅ. 6ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಕೀಲರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಸಿಜೆಐ ಅವರತ್ತ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆದ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್​ ಕಿಶೋರ್​, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದರು.

ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಜೆಐ ಅವರು ಮಾತ್ರ ವಿಚಲಿತರಾಗದೇ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ, ಕಲಾಪ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. 'ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬೇಡಿ. ನಾವು ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಅವರು, ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ. ವಿನೋದ್​ ಚಂದ್ರನ್​ ಅಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದೆವು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಮರೆತು ಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಿಜೆಐ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್

