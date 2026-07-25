ETV Bharat / state

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ!

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಷಪೀವುಲ್ಲಾ ತಾವೇ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜಂಟಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

CHAMARAJANAGAR: A LABORER GOT TIRED OF THE POTHOLE AND FILLED IT UP
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಸ್ತೆ ಗಂಡಾಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 5:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆ, ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.‌

ನಿತ್ಯ ಸಹಸ್ರಾರು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದರಂತೆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಷಫೀವುಲ್ಲಾ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಡಳಿತದ ಹದಗೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat)

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಮಶಾನ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಷಫೀವುಲ್ಲಾ ತಾವೇ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜಂಟಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಷಫೀವುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜನರ ಪರದಾಟ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಜನರ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಾಹನ ಸವಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಬಿಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಗಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಜನರ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುಂಡಿಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಶಾಸಕರು ಸಂಚರಿಸದೇ ಬೈಪಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುಳಿತು ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ತನಕ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡಿಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ‌. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಧೂಳುಮುವಾಗಿದ್ದು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ನಗರಸಭೆ ಇನ್ನಾದರೂ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ: ಜೋಯಿಡಾದ ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ!

TAGGED:

CHAMARAJANAGARA
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ
ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ
POTHOLE
LABORER FILLED POTHOLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.