ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತಲವಾರ್ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವ ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಅವರದ್ದು ಹೊಡಿಬಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರದ್ದು ಹೊಡಿಬಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : September 28, 2026 at 6:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಾರನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಲವಾರ್ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಅವರದ್ದು ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, RSSದು ಗಣವೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾಠಿಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ತಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ RSS ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಸದನದಲ್ಲಿ RSS ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರದ್ದು ಹೊಡಿಬಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುತ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪುಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಪುಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರನ್ನು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಲು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
SIR ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಡಿಲಿಟ್ ಆದರೂ ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಅವರನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ SIR ಕೈ ಬಿಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಂದೇಮಾತರಂ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಬಂಡತನ ಪ್ರದರ್ಶನ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ಹಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪೂರ್ಣ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ-2 ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ 2,500 ರೂ.ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
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