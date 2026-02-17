ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 40 ಕೋಟಿಯ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿಗೆ ಕಬಳಿಸಿದೆ: ಛಲವಾದಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂ ಬೆಲೆಯ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಬಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೂರಿದರು.
Published : February 17, 2026 at 3:08 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಪಡೆಯಲು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡದೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ತುಮಕೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ 22 ಸಾವಿರ ರೂ., ಹಾಗೂ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಸೈಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದೇ ಪೆನ್ನು, ಅವರದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಅವರದೇ ಸಹಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸೈಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಎಸ್ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುನ ಕೇವಲ 5% ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಪಡೆಯಲು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೈಟ್ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ನಿಶ್ಚಿತ. ಸರ್ಕಾರ ಸೈಟ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
Scp tsp ಹಣ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 7D ನಿಯಮ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. 7C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ. 39 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಲಿತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ದ್ರೋಹ, ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಕ್ತ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಎಂದು. ಅವರಲ್ಲಿ ದಲಿತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ನೆರಳಲ್ಲಿ, ದಲಿತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಆಗಿದ್ದು. ಬೊಗಳೆ ಭಾಷಣ ಅಷ್ಟೇ, ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಜನ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಚಿವರಿಂದ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ. ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ, ಸಮುದಾಯ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಈಗ ಕೆಲ ಸಚಿವರು Scp tsp ಹಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಬಳಸದಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಕಾದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
