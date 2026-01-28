ETV Bharat / state

ಸದನ ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ರೂಲ್ ಬುಕ್​ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕಿದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​​​​ ಕಲಾಪ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸದನದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU LEGISLATIVE COUNCIL SESSION ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ TEARING UP THE RULE BOOK
ರೂಲ್ ಬುಕ್​ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕಿದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 28, 2026 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​​​​ ಕಲಾಪ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಹರಿದು ಬಿಸಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಭೋಜನಾ ವಿರಾಮ ಬಳಿಕ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೋಸ್ತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಸುಗಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿ ಪ್ರಶೋತ್ತರ ಕಲಾಪ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು‌.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಿಯಾಮವಳಿಯಂತೆ ಸದನವು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಈ ವಿಚಾರ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವವರೆಗೂ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸದನ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕಿ ಅಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸದಸ್ಯರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಸದನದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸದನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ರೂಲಿಂಗ್​​ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಈ ಸದನದ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿಳಿಸುವ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಎಡವಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಸದನವು ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪವಿದೆ.. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಸದನದ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಆರೋಪ: ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಎರಡು-ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸದನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ‌ ಮೂಲಕ ಸದನದ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭದ ದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯವೋ, ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವೋ: ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಧರಣಿ

TAGGED:

BENGALURU
LEGISLATIVE COUNCIL SESSION
ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
TEARING UP THE RULE BOOK
CHALAVADI NARAYANASWAMY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.