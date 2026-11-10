ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಜನರೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಗುಗ್ಗು ಮಂತ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
Published : November 10, 2026 at 4:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಜನರೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಗುಗ್ಗು ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಡಿಕೆಗೆ ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಜನರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಗುಗ್ಗು ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ. ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಗುಗ್ಗು ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆ. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಪರಿಹಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳಪೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 85 ರೂ. ಗುಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 3400 ರೂ. ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 2500 ರೂ. ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿರೋ ರೈತರಿಗೆ 400-500 ಬರುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ರೈತರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಂಡಾವರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು, ಅಮ್ಮಾ, ಅಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಧೋರಣೆ. ಇದು ದಗಾಕೋರ ಸರ್ಕಾರ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ರೈತರನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಕೃಪಾ ಆಳ್ವ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಾರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ತನಿಖೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಛಲವಾದಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜಟಾಪಟಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಮ್ದು ರೌಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಹೆದರಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಛಲವಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ: ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ, ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ನಿವಾಸದ ಒಳಗೆ ಬಿಡದೇ ಗೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು.
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