ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊರತೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 26, 2026 at 1:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿರುವ ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದಾಖಲೆಯ ಮುಂಗಡಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
17 ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಕಾಶವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರತೆಯಾಗದ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಕೊರತೆ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ 16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. 17 ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಾಲದ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ್ದೇ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರೂ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತು ಅಂತೀರಿ, ಸುಸ್ತು ಅನ್ನೋವಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯ ಕುಸಿದಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಂ, ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಮುನ್ನ ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸುಮ್ನೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಸಂಯಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಸಂಯಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಗೆಲುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾಯಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಅವರು ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ 11 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದುರಂಧರ್ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ದುರಂಧರ್ ಅಲ್ಲ, ದುರಂತರ್ ಎಂದ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದುರಂಧರ್ಗೆ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಸವಾಲೆಸದರು.
ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಹೌದಾ? ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇರಬೇಡಿ. ನೀವೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿರಿ, ನಮಗೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸಿಎಂ ಆದರೂ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರ