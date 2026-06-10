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ಜೂ.13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 'ರೈಸ್- 2026' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047ಕ್ಕಾಗಿ ನವೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ರೈಸ್- 2026 ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ

CFTRI Bangalore rise 2026 Conference held in June 13 and 14
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 'ರೈಸ್- 2026' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 1:17 PM IST

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ಮೈಸೂರು : ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ - 2047 ಗುರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಅಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೂ.13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈಸ್-2016 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್​ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್​ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಸಿಎಫ್​ಟಿಆರ್​ಐ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047ಕ್ಕಾಗಿ ನವೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್​ಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಹಯೋಗ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಜೂ. 13ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ಡಿಎಸ್‌ಐಆರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎನ್. ಕಲೈನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವೇದಿಕೆ : ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಮುಖಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದೃಢ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗಿ: ಸಿ.ಎಸ್.ಐ.ಆರ್. ಇಸ್ರೋ ಡಿಎಸ್‌ಟಿ, ಡಿಬಿಟಿ, ಐಸಿಎಆರ್, ಐಸಿಎಂಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್​​ಗಳು, ಎಂಎಸ್ ಎಂಇಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಾಣಿಜೀಕರಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೂಡಿಕೆ ಜಾಲತಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ: ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಆಯಾಮಗಳು, ಕೃಷಿ- ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀನತೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜಮ್ಮು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಂಬೈ, ಲಖನೌ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈಸ್ ಸಮಾವೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನವೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿ.ಆಫ್.ಟಿ.ಆರ್.ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಗಿರಿಧರ್ ಪರ್ವತಂ ವಿವರಿಸಿದರು.

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BANGALORE RISE 2026 CONFERENCE

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