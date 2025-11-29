ತುಮಕೂರು : ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 84ರಷ್ಟು ಹೆರಿಗೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಹೆರಿಗೆಗಳು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆದಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಜೈನ್
ತುಮಕೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡ 70 ರಷ್ಟು ಹೆರಿಗೆಗಳು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಶೇ. 84ರಷ್ಟು ಹೆರಿಗೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13,906 ಹೆರಿಗೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ 9,720 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೆರಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 6,770 ಹೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 5,673 ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 6,742 ಹೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 4,028 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೆರಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಡಿಹೆಚ್ಒ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಉಳಿದ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.
''ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಪಿಎಂ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಶಂಶೀರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಏಳೆಂಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾದ್ರೆ ಮೂರು ದಿನದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 7 ದಿನ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಮುಖವಾದ ನಂತರ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ದಂಧೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬಾರದು, ಹೆರಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಡವರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಹೀಗಾಗಿ, ಏಕರೂಪದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
