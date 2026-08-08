ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅನುಮತಿ
ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Published : August 8, 2026 at 7:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಶವಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸಲು ಷರತ್ತುಬದ್ದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಎಸ್ಓಪಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಶವ ಸಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸಲಾಗದು. ಮೃತದೇಹ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಮೃತರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆ ಅಸ್ತ್ರವೆಂಬಂತೆ ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ 74 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಧಾರ್ ಕಾಯ್ದೆ-2016ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 33ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮೃತರ ಗುರುತಿನ ಲಭ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಅಪರಿಚಿತ ಮೃತದೇಹ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತರೆ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಡೈಲಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಂರ್ದಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಶವದ ಹೈ ರೆಸಲೂಷನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶವದ ಬೆರಳಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶವ ದೊರೆತು 72 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಆಧಾರ್ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಸ್ಪಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ಪಿ ಅದೇ ದಿನ ಮನವಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ವರದಿ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ
ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಅಪರಿಚಿತ ಶವಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಲಸಿಗರು, ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಮೃತನ ಗುರುತು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶೈತ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೃತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಾಗ ಮೃತನ ಪೂರ್ವಾಪರ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಿ.ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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